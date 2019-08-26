Источник: пресс-конференция Макрона, Интерфакс

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в "нормандском формате" пройдет в сентябре.

Прямая речь Макрона: Мы соберемся в сентябре на уровне глав государств и правительств в нормандском формате.

Детали: Президент Франции отметил, что начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным примерно неделю назад в Брегансоне. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею проведения такой встречи.

Что было ранее: В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

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