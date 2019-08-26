Макрон заявил, что нормандский саммит пройдет в сентябре, и Путин не против
Понедельник, 26 августа 2019, 21:02
Источник: пресс-конференция Макрона, Интерфакс
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что саммит в "нормандском формате" пройдет в сентябре.
Прямая речь Макрона: Мы соберемся в сентябре на уровне глав государств и правительств в нормандском формате.
Детали: Президент Франции отметил, что начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным примерно неделю назад в Брегансоне. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею проведения такой встречи.
Что было ранее: В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
Предыстория:
- В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения саммита, однако заявил, что перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа".
Украинская правда