У Севастополі заявили, що Путіну можна кататися на мотоциклі без шолома

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Понеділок, 26 серпня 2019, 23:22

Джерело: коментар Чихунова виданню "Сибирь.Реалии".

"Держінспекція безпеки дорожнього руху" окупованого Севастополя у відповіді на заяву юриста з Владивостока Максима Чихунова заявила, що президент РФ Володимир Путін не порушив правила дорожнього руху під час їзди на мотоциклі без шолома у Севастополі 10 серпня.

Деталі: 12 серпня Чихунов подав заяву про притягнення до адміністративної відповідальності Путіна за їзду на мотоциклі без шолома під час візиту до Севастополя.

У відповіді ДІБДР йдеться, що "під час проведення протокольних заходів, спортивних змагань, військових парадів" дорожній рух "повністю знімається (забороняється)" і норми "правил [дорожнього руху] на учасників протокольних заходів не поширюються".

Чихунов зазначив, що очікував такої відповіді, але він з нею не згоден, оскільки ДІБДР не дала посилання на нормативно-правовий акт, що регулює правила під час протокольних заходів. Він збирається оскаржувати відповідь ДІБДР і впевнений, що закону повинні дотримуватися всі жителі країни, незалежно від їхнього статусу.

Пряма мова Чихунова: Щодо безпосередньо президента діє стаття, яка забороняє заводити кримінальні та адміністративні справи. Але ця стаття не поширюється на інших учасників, які спільно здійснюють із ним рух: глава Севастополя, глава Криму і байкери "Нічних вовків".

Що було раніше: Увечері 10 серпня Путін став гостем байк-шоу "Тінь Вавилона" мотоклубу "Нічні вовки". Він приїхав до Севастополя за кермом мотоцикла "Урал". За ним на пасажирському сидінні сидів "т.в.о. губернатора Севастополя" Михайло Развожаев, а в колясці - "глава Криму" Сергій Аксьонов.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня Путіним окупованого Криму.

Українська правда

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Теми: Путін Крим


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