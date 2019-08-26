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В Севастополе заявили, что Путину можно кататься на мотоцикле без шлема

Понедельник, 26 августа 2019, 23:22
В Севастополе заявили, что Путину можно кататься на мотоцикле без шлема

Источник: комментарий Чихунова изданию "Сибирь.Реалии".

ГИБДД оккупированного Севастополя в ответе на заявление юриста из Владивостока Максима Чихунова заявило, что президент РФ Владимир Путин не нарушил правила дорожного движения во время езды на мотоцикле без шлема в Севастополе 10 августа.

Детали: 12 августа Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности Путина за езду на мотоцикле без шлема во время визита в Севастополь.

В ответе ГИБДД говорится, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов" дорожное движение "полностью снимается (запрещается)" и нормы "правил [дорожного движения] на участников протокольных мероприятий не распространяются".

Чихунов отметил, что ожидал такой ответ, но он с ним не согласен, так как ГИБДД не дала ссылку на нормативно-правовой акт, регулирующий правила во время протокольных мероприятий. Он собирается оспаривать ответ ГИБДД и уверен, что закон должны соблюдать все жители страны, независимо от их статуса.

Прямая речь Чихунова: В отношении непосредственно президента действует статья, которая запрещает заводить уголовные и административные дела. Но эта статья не распространяется на иных участников, совместно осуществляющих с ним движение: глава Севастополя, глава Крыма и байкеры "Ночных волков".

Что было ранее: Вечером 10 августа Путин стал гостем байк-шоу "Тень Вавилона" мотоклуба "Ночные волки". Он приехал в Севастополь за рулем мотоцикла "Урал". За ним на пассажирском сиденье сидел "врио губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, а в коляске – "глава Крыма" Сергей Аксенов.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа Путиным оккупированного Крыма.

Украинская правда
Темы: ПутинКрым
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