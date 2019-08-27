Консенсусу щодо повернення Росії в G7 немає – Макрон

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Вівторок, 27 серпня 2019, 07:02

Країни G7 не досягли консенсусу в темі повернення Росії до "Великої сімки", але країна-організатор саміту може запросити її як гостя.

Про це заявив у понеділок президент Франції Емманюель Макрон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про розширення кількості учасників приймаються консенсусом", - сказав він на прес-конференції за підсумками саміту G7 в Біарриці, додавши, що такого консенсусу наразі немає.

При цьому Макрон підкреслив, що країна-організатор саміту має право запрошувати на нього гостей, зокрема – лідерів країн, які не входять до G7.

"Країна-організатор може запрошувати людей, але - як гостей", - сказав президент Франції.

Нагадаємо:

Раніше в понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що "точно запросив би" президента РФ Володимира Путіна на наступне засідання G7, але не знає, чи зможе той прийти, бо "він горда людина".

Передісторія:

  • Британія, Німеччина, Франція і Канада відкинули ідею повернення Росії як повноправного члена, якщо Путін не піде на поступки щодо України.
  • В Росії заявили, що не вважають можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.

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Теми: Росія G7 Франція


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