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Консенсуса касательно возврата России в G7 нет – Макрон

Вторник, 27 августа 2019, 07:02

Страны G7 не достигли консенсуса в теме возвращения России в "Большую семерку", но страна-организатор саммита может пригласить ее как гостя.

Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

"Решения о расширении количества участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса пока нет.

При этом Макрон подчеркнул, что страна-организатор саммита вправе приглашать на него гостей, в том числе - лидеров стран, не входящих в G7.

"Страна организатор может приглашать людей, но - как гостей", - сказал президент Франции.

Напомним:

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что "точно пригласил бы" президента РФ Владимира Путина на следующее заседание G7, но не знает, сможет ли тот прийти, потому что "он гордый человек".

Предыстория:

  • Великобритания, Германия, Франция и Канада отвергли идею возвращения России в качестве полноправного члена, если Путин не пойдет на уступки по Украине.
  • В России заявили, что не считают возможным возвращение в G7/G8 по приглашению "только одной страны", поскольку все решения Группа принимает на основе консенсуса.

Темы: РосcияG7Франция
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