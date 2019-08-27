Консенсуса касательно возврата России в G7 нет – Макрон

Страны G7 не достигли консенсуса в теме возвращения России в "Большую семерку", но страна-организатор саммита может пригласить ее как гостя.

Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Интерфакс-Украина".

"Решения о расширении количества участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса пока нет.

При этом Макрон подчеркнул, что страна-организатор саммита вправе приглашать на него гостей, в том числе - лидеров стран, не входящих в G7.

"Страна организатор может приглашать людей, но - как гостей", - сказал президент Франции.

Напомним:

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что "точно пригласил бы" президента РФ Владимира Путина на следующее заседание G7, но не знает, сможет ли тот прийти, потому что "он гордый человек".

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