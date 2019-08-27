Джерело: Facebook-сторінка журналіста Антона Наумлюка

Центральний районний суд Сімферополя в окупованому Криму відпустив із СІЗО тяжкохворого активіста Едема Бекірова під зобов'язання явки в суд.

Деталі: 27 серпня відбулося судове засідання по зміні запобіжного заходу Едему Бекірову, в результаті якого підконтрольний окупантам суд вирішив відпустити його з СІЗО під зобов'язання явки до суду.

Кримськотатарський активіст звинувачується в незаконному обігу вибухових речовин і боєприпасів.

В ув'язненні Бекіров провів 258 днів.

Що було раніше: 21 серпня тяжкохворого Едема Бекірова вивозили в сімферопольську лікарню для одноденного обстеження і після цього назад доставили в СІЗО Сімферополя.

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