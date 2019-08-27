Окупанти випустили Бекірова з СІЗО: відсидів майже 9 місяців
Вівторок, 27 серпня 2019, 12:24
Джерело: Facebook-сторінка журналіста Антона Наумлюка
Центральний районний суд Сімферополя в окупованому Криму відпустив із СІЗО тяжкохворого активіста Едема Бекірова під зобов'язання явки в суд.
Деталі: 27 серпня відбулося судове засідання по зміні запобіжного заходу Едему Бекірову, в результаті якого підконтрольний окупантам суд вирішив відпустити його з СІЗО під зобов'язання явки до суду.
Кримськотатарський активіст звинувачується в незаконному обігу вибухових речовин і боєприпасів.
В ув'язненні Бекіров провів 258 днів.
Що було раніше: 21 серпня тяжкохворого Едема Бекірова вивозили в сімферопольську лікарню для одноденного обстеження і після цього назад доставили в СІЗО Сімферополя.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- Стан його здоров'я стабільно важкий. Бекіров казав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
Українська правда