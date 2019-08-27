Окупанти випустили Бекірова з СІЗО

1041 перегляд
Вівторок, 27 серпня 2019, 12:24

ДжерелоFacebook-сторінка журналіста Антона Наумлюка

Центральний районний суд Сімферополя в окупованому Криму відпустив із СІЗО тяжкохворого активіста Едема Бекірова під зобов'язання явки в суд.

Деталі: 27 серпня відбулося судове засідання по зміні запобіжного заходу Едему Бекірову, в результаті якого підконтрольний окупантам суд вирішив відпустити його з СІЗО під зобов'язання явки до суду.

Кримськотатарський активіст звинувачується в незаконному обігу вибухових речовин і боєприпасів.

В ув'язненні Бекіров провів 258 днів.

Що було раніше: 21 серпня тяжкохворого Едема Бекірова вивозили в сімферопольську лікарню для одноденного обстеження і після цього назад доставили в СІЗО Сімферополя.

Нагадаємо

  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • Стан його здоров'я стабільно важкий. Бекіров казав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: політв'язні Крим


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" припинив голодування 26 серпня 2019, 21:41
Тюремники влаштували погром в камері засудженого у справі "Хізб ут-Тахрір" - адвокат 25 серпня 2019, 12:32
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив сухе голодування 24 серпня 2019, 13:49
Усі новини
Головні новини
Слідчі заблокували роботу апарату Ради – Парубій
Зеленський визначився з прем’єр-міністром – джерела
Бойовики стріляли з забороненої зброї й поранили українського бійця
Радник Трампа анонсував свій візит до Києва
Усі новини
рейтинги

50 найкращих пісень про любов

сім'я

13 речей, які варто встигнути зробити з дітьми влітку

тест

Як вода впливає на наше тіло та життя?