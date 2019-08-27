Источник: Facebook-страница журналиста Антона Наумлюка

Центральный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отпустил из СИЗО тяжело больного активиста Эдема Бекирова под обязательство о явке в суд.

Детали: 27 августа состоялось судебное заседание по изменению меры пресечения Эдему Бекирову, в результате которого подконтрольный оккупантам суд решил отпустить его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

Крымскотатарский активист обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.

В заключений Бекиров провел 258 дней.

Что было ранее: 21 августа тяжело больного Эдема Бекирова вывозили в симферопольскую больницу для однодневного обследования и после этого его обратно доставили в СИЗО Симферополя.

Напомним: