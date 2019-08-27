Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты выпустили Бекирова из СИЗО: отсидел почти 9 месяцев

Вторник, 27 августа 2019, 12:24
Оккупанты выпустили Бекирова из СИЗО: отсидел почти 9 месяцев
Радио Свобода

Источник: Facebook-страница журналиста Антона Наумлюка

Центральный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отпустил из СИЗО тяжело больного активиста Эдема Бекирова под обязательство о явке в суд.

Детали: 27 августа состоялось судебное заседание по изменению меры пресечения Эдему Бекирову, в результате которого подконтрольный оккупантам суд решил отпустить его из СИЗО под обязательство о явке в суд. 

 

Крымскотатарский активист обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов. 

В заключений Бекиров провел 258 дней.

Что было ранее: 21 августа тяжело больного Эдема Бекирова вывозили в симферопольскую больницу для однодневного обследования и после этого его обратно доставили в СИЗО Симферополя.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние его здоровья - стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
политзаключенные
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Последние новости
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: