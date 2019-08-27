Оккупанты выпустили Бекирова из СИЗО
Источник: Facebook-страница журналиста Антона Наумлюка
Центральный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отпустил из СИЗО тяжело больного активиста Эдема Бекирова под обязательство о явке в суд.
Детали: 27 августа состоялось судебное заседание по изменению меры пресечения Эдему Бекирову, в результате которого подконтрольный оккупантам суд решил отпустить его из СИЗО под обязательство о явке в суд.
Крымскотатарский активист обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.
В заключений Бекиров провел 258 дней.
Что было ранее: 21 августа тяжело больного Эдема Бекирова вывозили в симферопольскую больницу для однодневного обследования и после этого его обратно доставили в СИЗО Симферополя.
Напомним:
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
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