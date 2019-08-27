Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками
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Вторник, 27 августа 2019, 15:42
Источник: сообщение Андрей Парубий в Twitter
Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
Прямая речь: "Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс".
Детали: Парубий также поблагодарил депутатов, проголосовавших за кодекс.
Предыстория:
- 11 июля 2019 на последнем заседании Верховной Рады 8 созыва депутаты приняли Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
- Проект кодекса прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.
- Он предусматривает избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.
- Как объяснял инициатор законопроекта Леонид Емец, речь идет о региональных открытых списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.
Украинская правда
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