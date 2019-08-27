Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

Источник: сообщение Андрей Парубий в Twitter

Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Прямая речь: "Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс".

ФОТО: TWITTER АНДРеЯ ПАРУБиЯ

Детали: Парубий также поблагодарил депутатов, проголосовавших за кодекс.

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