Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

2385 просмотров
Вторник, 27 августа 2019, 15:42

Источник: сообщение Андрей Парубий в Twitter

Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Прямая речь: "Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс".

 
ФОТО: TWITTER АНДРеЯ ПАРУБиЯ

Детали: Парубий также поблагодарил депутатов, проголосовавших за кодекс.

Предыстория:

  • 11 июля 2019 на последнем заседании Верховной Рады 8 созыва депутаты приняли Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
  • Проект кодекса прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.
  • Он предусматривает избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.
  • Как объяснял инициатор законопроекта Леонид Емец, речь идет о региональных открытых списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками
Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в Варшаве – Болтон
Стефанчук: Сенсорную кнопку вводят нахрапом на старой технике – подозрительно
Оккупанты выпустили Бекирова из СИЗО: отсидел почти 9 месяцев
Все новости
здоровье

Непереносимость лактозы: причины и как с этим жить?

Культура

Почему дочь Ярослава Мудрого неправильно называть Анной Русской

здоровье

Алкоголь: что происходит с мозгом и телом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів