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Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

Вторник, 27 августа 2019, 15:42
Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

Источник: сообщение Андрей Парубий в Twitter

Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Прямая речь: "Глава профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь – подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс".

 
ФОТО: TWITTER АНДРеЯ ПАРУБиЯ

Детали: Парубий также поблагодарил депутатов, проголосовавших за кодекс.

Предыстория:

  • 11 июля 2019 на последнем заседании Верховной Рады 8 созыва депутаты приняли Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
  • Проект кодекса прошел первое чтение еще 7 ноября 2017 года.
  • Он предусматривает избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.
  • Как объяснял инициатор законопроекта Леонид Емец, речь идет о региональных открытых списках в 27 избирательных регионах – и лидер политсилы не сможет влиять на место кандидата в избирательном списке.

Украинская правда

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