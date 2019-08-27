Екс-президент Федерації велоспорту не визнає відставки через хамство
Джерело: заява Башенка на Facebook-сторінці Федерації
Екс-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко не визнав свого звільнення з посади за хамство вбік велосипедистки Ганни Соловей.
Пряма мова: "Збори (на яких Башенка відправили у відставку – ред.), що організував Грівко (новий президент ФВСУ Андрій Гривко – ред.) могли б мати вагу, але лише в випадку, якби вони відбулися за участю людей. На зборах були відсутні представники таких федерацій як: Київська область, місто Київ, Луганська область, Донецька, Житомирська, Закарпаття, Черкаська, Кіровоградська".
Деталі: Башенко написав про нібито кримінальне минуле Гривка. Також нагадав про конференцію 15 листопада, на якій "за ініціативою" Башенка відбудеться голосування за нового президента ФВСУ.
Що цьому передувало: Чемпіонка Європейських ігор Ганна Соловей домоглася "спортивного імпічменту" Башенка на позачерговій конференції Федерації велоспорту 20 серпня.
Юристи прогнозували судову тяганину, оскільки в Україні досі не діє юрисдикція Спортивного арбітражного суду при Національному олімпійському комітеті.
Передісторія:
- Соловей виграла "золото" Європейських ігор у Білорусі. Президент ФВСУ Башенко нахамив Соловей у Facebook після того як вона обурилася, що з перемогою привітали не її, а якогось невідомого їй чоловіка.
- У Міністерстві сім’ї, молоді та спорту заявили, що намагаються розібратися у ситуації.
- Башенко, який очолював Федерацію велосипедистів з 2015 року, вже не вперше так спілкується зі спортсменами.
- Згодом міністр молоді і спорту Ігор Жданов заявив, що підтримує велоспортсменку.
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