Екс-президент Федерації велоспорту не визнає відставки через хамство

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Вівторок, 27 серпня 2019, 19:12

Джерело: заява Башенка на Facebook-сторінці Федерації

Екс-президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко не визнав свого звільнення з посади за хамство вбік велосипедистки Ганни Соловей.

Пряма мова: "Збори (на яких Башенка відправили у відставку – ред.), що організував Грівко (новий президент ФВСУ Андрій Гривко – ред.) могли б мати вагу, але лише в випадку, якби вони відбулися за участю людей. На зборах були відсутні представники таких федерацій як: Київська область, місто Київ, Луганська область, Донецька, Житомирська, Закарпаття, Черкаська, Кіровоградська".

Деталі: Башенко написав про нібито кримінальне минуле Гривка. Також нагадав про конференцію 15 листопада, на якій "за ініціативою" Башенка відбудеться голосування за нового президента ФВСУ.

Що цьому передувало: Чемпіонка Європейських ігор Ганна Соловей домоглася "спортивного імпічменту" Башенка на позачерговій конференції Федерації велоспорту 20 серпня.

Юристи прогнозували судову тяганину, оскільки в Україні досі не діє юрисдикція Спортивного арбітражного суду при Національному олімпійському комітеті.

Передісторія:

  • Соловей виграла "золото" Європейських ігор у Білорусі. Президент ФВСУ Башенко нахамив Соловей у Facebook після того як вона обурилася, що з перемогою привітали не її, а якогось невідомого їй чоловіка.
  • У Міністерстві сім’ї, молоді та спорту заявили, що намагаються розібратися у ситуації.
  • Башенко, який очолював Федерацію велосипедистів з 2015 року, вже не вперше так спілкується зі спортсменами.
  • Згодом міністр молоді і спорту Ігор Жданов заявив, що підтримує велоспортсменку.

Українська правда

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Теми: спорт скандал


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