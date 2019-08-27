Источник: заявление Башенка на Facebook-странице Федерации

Экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко не признает своего увольнения за хамство в адрес велосипедистки Анны Соловей.

Прямая речь: "Сборы (на которых Башенко отправили в отставку – ред.), организованные Гривко (новый президент ФВСУ Андрей Гривко – ред.), могли бы иметь вес, но только в случае, если бы они состоялись с участием людей. На собрании отсутствовали представители таких федераций как Киевская область, город Киев, Луганская область, Донецкая, Житомирская, Закарпатье, Черкасская, Кировоградская".

Детали: Башенко написал о якобы криминальном прошлом Гривко. Также напомнил о конференции 15 ноября, на которой "по инициативе" Башенко состоится голосование за нового президента ФВСУ.

Что этому предшествовало: Чемпионка Европейских игр Анна Соловей добилась "спортивного импичмента" Башенко на внеочередной конференции Федерации велоспорта 20 августа.

Юристы прогнозировали судебную тяжбу, поскольку в Украине до сих пор не действует юрисдикция Спортивного арбитражного суда при Национальном олимпийском комитете.

Предыстория: