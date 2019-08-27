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Экс-президент Федерации велоспорта не признает отставки из-за хамства

Вторник, 27 августа 2019, 19:12

Источник: заявление Башенка на Facebook-странице Федерации 

Экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко не признает своего увольнения за хамство в адрес велосипедистки Анны Соловей.

Прямая речь: "Сборы (на которых Башенко отправили в отставку – ред.), организованные Гривко (новый президент ФВСУ Андрей Гривко – ред.), могли бы иметь вес, но только в случае, если бы они состоялись с участием людей. На собрании отсутствовали представители таких федераций как Киевская область, город Киев, Луганская область, Донецкая, Житомирская, Закарпатье, Черкасская, Кировоградская". 

Детали: Башенко написал о якобы криминальном прошлом Гривко. Также напомнил о конференции 15 ноября, на которой "по инициативе" Башенко состоится голосование за нового президента ФВСУ.

Что этому предшествовало: Чемпионка Европейских игр Анна Соловей добилась "спортивного импичмента" Башенко на внеочередной конференции Федерации велоспорта 20 августа.

Юристы прогнозировали судебную тяжбу, поскольку в Украине до сих пор не действует юрисдикция Спортивного арбитражного суда при Национальном олимпийском комитете. 

Предыстория: 

  • Соловей выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси. Президент ФВСУ Башенко нахамил Соловей в Facebook после того, как она возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то не известного ей мужчину.
  • В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации. 
  • Башенко, возглавлявший Федерацию велосипедистов с 2015 года, уже не первый раз так общается со спортсменами.
  • Впоследствии министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает спортсменку.

Украинская правда
Темы: спортскандал
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