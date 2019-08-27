Экс-президент Федерации велоспорта не признает отставки за хамство
Источник: заявление Башенка на Facebook-странице Федерации
Экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко не признает своего увольнения за хамство в адрес велосипедистки Анны Соловей.
Прямая речь: "Сборы (на которых Башенко отправили в отставку – ред.), организованные Гривко (новый президент ФВСУ Андрей Гривко – ред.), могли бы иметь вес, но только в случае, если бы они состоялись с участием людей. На собрании отсутствовали представители таких федераций как Киевская область, город Киев, Луганская область, Донецкая, Житомирская, Закарпатье, Черкасская, Кировоградская".
Детали: Башенко написал о якобы криминальном прошлом Гривко. Также напомнил о конференции 15 ноября, на которой "по инициативе" Башенко состоится голосование за нового президента ФВСУ.
Что этому предшествовало: Чемпионка Европейских игр Анна Соловей добилась "спортивного импичмента" Башенко на внеочередной конференции Федерации велоспорта 20 августа.
Юристы прогнозировали судебную тяжбу, поскольку в Украине до сих пор не действует юрисдикция Спортивного арбитражного суда при Национальном олимпийском комитете.
Предыстория:
- Соловей выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси. Президент ФВСУ Башенко нахамил Соловей в Facebook после того, как она возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то не известного ей мужчину.
- В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации.
- Башенко, возглавлявший Федерацию велосипедистов с 2015 года, уже не первый раз так общается со спортсменами.
- Впоследствии министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает спортсменку.
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