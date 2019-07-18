Зеленський про Куницького: Якщо не віддав другий паспорт, не може бути депутатом
Президент України Володимир Зеленський визнав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.
Про це він заявив під час візиту до Харкова на відео, яке опублікувало місцеве видання "Depo.Харків".
Зеленський заявив, що йому сказали, що Куницький позбувся громадянства іншої держави.
"Мені сказали, що він звернувся з приводу того, щоби здати паспорт. За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Ось і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав — не може бути депутатом", — сказав Зеленський.
Нагадуємо:
- Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
- Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".
- Раніше "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
- Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького.
- ЦВК розпочала відповідну перевірку.
- Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.
- 15 липня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів
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