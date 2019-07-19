Куницький від "Слуги народу" виграв касацію у ЦВК

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив в силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який скасував постанову ЦВК про зняття з виборів кандидата в нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Про це повідомляє керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук.

"Верховний суд підтвердив незаконність рішення ЦВК про скасування реєстрації Олександра Куницького", - повідомили в партії.

Раніше кандидат від "Слуги народу" заявив, що ЦВК прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського, і що членам ЦВК, за його інформацією, дзвонив особисто попередній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

12 липня партія "Слуга народу" заявила, що підтримує позицію Куницького щодо оскарження рішення ЦВК про скасування його реєстрації і бачить в цьому рішенні політичний мотив. У партії закликали ЦВК відновити реєстрацію Куницького як кандидата на виборах.

Як відомо, в окрузі №169 балотується в парламент як самовисуванець народний депутат Олександр Грановський, який в нинішній Верховній Раді входив до фракції Блоку Петра Порошенка, а 29 травня заявив про вихід з партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність ", яка перейменована в" Європейську солідарність ".

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