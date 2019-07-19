Куницький від "Слуги народу" виграв касацію у ЦВК
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив в силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який скасував постанову ЦВК про зняття з виборів кандидата в нардепи від "Слуги народу" Олександра Куницького.
Про це повідомляє керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук.
"Верховний суд підтвердив незаконність рішення ЦВК про скасування реєстрації Олександра Куницького", - повідомили в партії.
Раніше кандидат від "Слуги народу" заявив, що ЦВК прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського, і що членам ЦВК, за його інформацією, дзвонив особисто попередній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.
12 липня партія "Слуга народу" заявила, що підтримує позицію Куницького щодо оскарження рішення ЦВК про скасування його реєстрації і бачить в цьому рішенні політичний мотив. У партії закликали ЦВК відновити реєстрацію Куницького як кандидата на виборах.
Як відомо, в окрузі №169 балотується в парламент як самовисуванець народний депутат Олександр Грановський, який в нинішній Верховній Раді входив до фракції Блоку Петра Порошенка, а 29 травня заявив про вихід з партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність ", яка перейменована в" Європейську солідарність ".
Нагадуємо:
- Президент України Володимир Зеленський визнав, що кандидат в депутати від "Слуги народу" Олександр Куницький не має права брати участь у виборах, якщо має громадянство іншої держави.
- Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
- Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".
- Раніше "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
- Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького.
- ЦВК розпочала відповідну перевірку.
- Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.