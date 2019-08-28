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Путіну знайшли особисту продавчиню морозива

Середа, 28 серпня 2019, 11:34

Джерело: Медіазона, Медуза.

Російські журналісти проаналізували відеозаписи і виявили, що Путін вдруге поспіль купує морозиво у однієї і тій же продавщиці на авіаційно-космічному салоні МАКС.

Деталі: У 2017 році Путін куштував морозиво в супроводі підлеглих, в цьому році він пригостив президента Туреччини Реджепа Тайіп Ердогана.

Раніше ЗМІ і блогери помітили, що президента РФ часто оточують одні і ті самі "люди з народу".

У вересні 2016 року Путіна сфотографували на озері в Новгородській області разом з "рибалками". А в січні 2017-го цих же людей помітили на різдвяній службі в новгородському монастирі.

Нагадаємо:

  • Під час незаконного візиту в анексований Крим президент РФ Володомр Путін порушив правила дорожнього руху. Однак дорожна держінспекція окупованого Севастополя заявила, що Путіну можна кататися на мотоциклі без шолома.

Теми: Путінкурйоз
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