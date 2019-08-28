Путіну знайшли особисту продавчиню морозива

Джерело: Медіазона, Медуза.

Російські журналісти проаналізували відеозаписи і виявили, що Путін вдруге поспіль купує морозиво у однієї і тій же продавщиці на авіаційно-космічному салоні МАКС.

Деталі: У 2017 році Путін куштував морозиво в супроводі підлеглих, в цьому році він пригостив президента Туреччини Реджепа Тайіп Ердогана.

Раніше ЗМІ і блогери помітили, що президента РФ часто оточують одні і ті самі "люди з народу".

У вересні 2016 року Путіна сфотографували на озері в Новгородській області разом з "рибалками". А в січні 2017-го цих же людей помітили на різдвяній службі в новгородському монастирі.

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