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Путину подобрали личную продавщицу мороженого

Среда, 28 августа 2019, 11:34

Источник: Медиазона, Медуза.

Российские журналисты проанализировали видеозаписи и обнаружили, что Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиационно-космическом салоне МАКС.

Детали: В 2017 году Путин пробовал мороженое в сопровождении подчиненных, в этом году он угостил президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

Ранее СМИ и блогеры заметили, что президента РФ часто окружают одни и те же "люди из народа".

В сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с "рыбаками". А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре.

Напомним:

  • Во время незаконного визита в аннексированный Крым президент РФ Владимр Путин нарушил правила дорожного движения. Однако ГИБДД оккупированного Севастополя заявило, что Путину можно кататься на мотоцикле без шлема.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Путинкурьез
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