Путину подобрали личную продавщицу мороженого

Источник: Медиазона, Медуза.

Российские журналисты проанализировали видеозаписи и обнаружили, что Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиационно-космическом салоне МАКС.

Детали: В 2017 году Путин пробовал мороженое в сопровождении подчиненных, в этом году он угостил президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.

Ранее СМИ и блогеры заметили, что президента РФ часто окружают одни и те же "люди из народа".

В сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с "рыбаками". А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре.

Напомним: