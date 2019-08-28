Путину подобрали личную продавщицу мороженого
Среда, 28 августа 2019, 11:34
Российские журналисты проанализировали видеозаписи и обнаружили, что Путин второй раз подряд покупает мороженое у одной и той же продавщицы на авиационно-космическом салоне МАКС.
Детали: В 2017 году Путин пробовал мороженое в сопровождении подчиненных, в этом году он угостил президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана.
Ранее СМИ и блогеры заметили, что президента РФ часто окружают одни и те же "люди из народа".
В сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с "рыбаками". А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре.
Как привязанные pic.twitter.com/QnOOKIpPVg— Сибиряк (@SiberianMan) January 7, 2017
Напомним:
- Во время незаконного визита в аннексированный Крым президент РФ Владимр Путин нарушил правила дорожного движения. Однако ГИБДД оккупированного Севастополя заявило, что Путину можно кататься на мотоцикле без шлема.