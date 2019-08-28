"ЄС" і "Голос" виступили проти "окупації" Шуфричем комітету свободи слова

Джерело: заяви партій "Європейська солідарність" та "Голос".

Партії "Європейська солідарність" та "Голос" виступили проти призначення представника "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича головою парламентського комітету з питань свободи слова.

Партія Петра Порошенка: "Європейська Солідарність" вважає неприйнятним обрання головою комітету з питань свободи слова Верховної Ради представника ОПЗЖ Нестора Шуфрича, – близького соратника Віктора Медведчука, – та закликає партії "Голос" і "Батьківщина" переглянути свої позиції і публічно виступити проти такого призначення.

Справжні погляди проросійських політиків настільки ж далекі від свободи слова, наскільки близька їхня позиція до Росії.

Відповідно, пропозицію правлячої влади очолити цей комітет представнику проросійської сили означає, що партія "Слуга народу" поділяє російські підходи до монополії влади над інформаційним простором".

Деталі. У партії "ЄС" здивувалися, що інші фракції, зокрема "Голос", не заперечували проти "окупації ключового опозиційного комітету депутатами проросійських поглядів".

"Сподіваємось, що всі проєвропейські сили зможуть об’єднано виступити проти наруги над базовим демократичним принципом – свободи слова, і що спільно нам вдасться не допустити такої ганьби для Верховної Ради 9 скликання, а також дати українським журналістам реальні інструменти захисту їх прав", – заявили у Порошенка.

У Святослава Вакарчука заявили: "Партія "Голос" звертається до президента України та партії "Слуга народу" із вимогою не допустити повернення колишніх "регіоналів" до влади...

На нашу думку, призначати на голову комітету з питань свободи слова представника політичної команди, яка утискала свободу слова в Україні – неприпустимо.

Ми наполегливо закликаємо партію "Слуга народу" переглянути своє рішення – політик, який неодноразово демонстрував антиукраїнську позицію, не повинен очолювати парламентський комітет".

У новій партії зазначили, що представник "Голосу" на підготовчій підгрупі нової Верховної Ради голосував проти призначення Нестора Шуфрича головою комітету з питань свободи слова та піднімав це питання на загальній групі.

Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" поки що не поширювала заяву з приводу Шуфрича.

Передісторія:

27 серпня підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання затвердила керівників, заступників і секретарів 23 комітетів. Їх має затвердити сесійна зала.

У результаті домовленостей комітет із питань свободи слова може очолити Нестор Шуфрич ("ОТЗЖ"), першим його заступником може стати Альона Шкрум ("Батьківщина"), а секретарем – Сергій Швець ("Слуга народу").

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