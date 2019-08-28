"ЕС" и "Голос" выступили против "оккупации" Шуфричем комитета свободы слова
Источник: заявления партий "Европейская солидарность" и "Голос".
Партии "Европейская солидарность" и "Голос" выступили против назначения представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича главой парламентского комитета по вопросам свободы слова.
Партия Петра Порошенко: "Европейская Солидарность" считает неприемлемым избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, - близкого соратника Виктора Медведчука, – и призывает партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.
Истинные взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, сколь близка их позиция к России.
Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством ".
Детали. В партии "ЕС" удивились, что другие фракции, в частности "Голос", не возражали против "оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов".
"Надеемся, что все проевропейские силы смогут сообща выступить против надругательства над базовым демократическим принципом – свободы слова, и совместно нам удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав", – заявили у Порошенко.
У Святослава Вакарчука заявили: "Партия "Голос" обращается к президенту Украины и партии "Слуга народа" с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти...
По нашему мнению, назначать главой комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине, недопустимо.
Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение – политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет".
В новой партии отметили, что представитель "Голоса" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе.
Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" пока не распространяла заявление по поводу Шуфрича.
Предыстория:
- 27 августа подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов. Их должен утвердить сессионный зал.
- В результате договоренностей комитет по вопросам свободы слова может возглавить Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ"), первым его заместителем может стать Алена Шкрум ("Батькивщина"), а секретарем – Сергей Швец ("Слуга народа").
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