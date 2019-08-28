"ЕС" и "Голос" выступили против "оккупации" Шуфричем комитета свободы слова

Источник: заявления партий "Европейская солидарность" и "Голос".

Партии "Европейская солидарность" и "Голос" выступили против назначения представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича главой парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Партия Петра Порошенко: "Европейская Солидарность" считает неприемлемым избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, - близкого соратника Виктора Медведчука, – и призывает партии "Голос" и "Батькивщина" пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения.

Истинные взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, сколь близка их позиция к России.

Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством ".

Детали. В партии "ЕС" удивились, что другие фракции, в частности "Голос", не возражали против "оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов".

"Надеемся, что все проевропейские силы смогут сообща выступить против надругательства над базовым демократическим принципом – свободы слова, и совместно нам удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав", – заявили у Порошенко.

У Святослава Вакарчука заявили: "Партия "Голос" обращается к президенту Украины и партии "Слуга народа" с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти...

По нашему мнению, назначать главой комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине, недопустимо.

Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение – политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет".

В новой партии отметили, что представитель "Голоса" на подготовительной подгруппе новой Верховной Рады голосовал против назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова и поднимал этот вопрос на общей группе.

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" пока не распространяла заявление по поводу Шуфрича.

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