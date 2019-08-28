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Через обстріл бойовиків закривали "Майорське" 

Середа, 28 серпня 2019, 14:53
Через обстріл бойовиків закривали Майорське 

Джерело: прес-служба Операції об’єднаних сил

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" тимчасово припиняв роботу через обстріл бойовиків в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут".  

Дослівно: "28 серпня, о 12.25 год. противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут". Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети…

Зважаючи на те, що дії противника ставлять під загрозу життя та здоров’ю осіб, які перетинають лінію розмежування, Командувачем Об’єднаних сил було прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Майорське" до особливого розпорядження".

Деталі: В ООС зазначили, що так звані "адміністрації" та незаконні збройні формування навіть не думають дотримуватися домовленості про припинення вогню. Повідомляється, що обстріл поставив під загрозу життя та здоров’я мирного населення і персоналу КПВВ "Майорське". Прикордонникам ООС вдалося убезпечили цивільних на території КПВВ і неподалік.

UPD: Після перерви контрольний пункт в’їзду-виїзду КПВВ "Майорське" продовжив роботу у штатному режимі.

Нагадаємо: 

  • У липні "Майорське" довго не працювало. У ході обстеження території КПВВ піротехніки виявили 12 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіобстрілДонбасООС
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