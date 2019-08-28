Через обстріл бойовиків закривали "Майорське" 

1927 переглядів
Середа, 28 серпня 2019, 14:53

Джерело: прес-служба Операції об’єднаних сил

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" тимчасово припиняв роботу через обстріл бойовиків в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут".  

Дослівно: "28 серпня, о 12.25 год. противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут". Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети…

Зважаючи на те, що дії противника ставлять під загрозу життя та здоров’ю осіб, які перетинають лінію розмежування, Командувачем Об’єднаних сил було прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів через КПВВ "Майорське" до особливого розпорядження".

Деталі: В ООС зазначили, що так звані "адміністрації" та незаконні збройні формування навіть не думають дотримуватися домовленості про припинення вогню. Повідомляється, що обстріл поставив під загрозу життя та здоров’я мирного населення і персоналу КПВВ "Майорське". Прикордонникам ООС вдалося убезпечили цивільних на території КПВВ і неподалік.

UPD: Після перерви контрольний пункт в’їзду-виїзду КПВВ "Майорське" продовжив роботу у штатному режимі.

Нагадаємо: 

  • У липні "Майорське" довго не працювало. У ході обстеження території КПВВ піротехніки виявили 12 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Об'єднані сили на Донбасі обстріл Донбас ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: 8 обстрілів, поранено військового 26 серпня 2019, 20:26
Неділя в зоні ООС: 7 обстрілів, 1 загиблий і 3 поранених 25 серпня 2019, 19:51
Українська сторона припиняє роботи у Станиці Луганській: немає синхронності 25 серпня 2019, 16:22
Усі новини
Головні новини
Кремль вирішив запросити Зеленського до Москви на парад
Зеленський просить Раду віддати йому Нацгвардію
Гонтареву збила машина
Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300 і ввести мовний ценз
Усі новини
тест

Чи знаєте ви цю українську лайку?

їжа

Фастфуд та снеки: чим загрожують та як привчити дитину їх не їсти

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому