Источник: пресс-служба Операции объединенных сил

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" временно прекращал работу из-за обстрела боевиков в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут".

Дословно: "28 августа, в 12.25 ч. противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы...

Учитывая то, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровью лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения".

Детали: В ООС отметили, что так называемые "администрации" и незаконные вооруженные формирования даже не думают соблюдать договоренности о прекращении огня. Сообщается, что обстрел поставил под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала КПВВ "Майорское". Пограничникам ООС удалось обезопасили гражданских на территории КПВВ и неподалеку.

UPD: После перерыва контрольный пункт въезда-выезда КПВВ "Майорское" продолжил работу в штатном режиме.

Напомним: