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США непокоїть продаж "Мотор-Січі" китайцям – Болтон

Середа, 28 серпня 2019, 18:37

Джерело: "Укрінформ"

Радник з нацбезпеки США Джон Болтон заявив, що рішення про продаж частини "Мотор Січі" Китаю Україна має ухвалити самостійно, але США попереджає своїх союзників про можливі небезпеки угод з китайською стороною.

Дослівно Болтон: "Я не буду торкатися конкретних угод і транзакцій, тому що остаточне рішення щодо цієї угоди – це суверенне право України. Ми загалом виклали наші застереження і занепокоєння щодо несправедливої і нечесної практики, яку здійснює китайська сторона, зокрема і в США... Ми це занепокоєння висловлюємо всім своїм друзям і союзникам".

Деталі: Він додав, що США непокоїть практика створення заборгованості, яку застосовує китайська сторона.

За словами Болтона, хоча Китай нібито пропонує доволі привабливі фінансово умови, згодом країни, які на це погоджуються, опиняються в борговій залежності.

Ще однією причиною для занепокоєння Болтон назвав крадіжку військових технологій. Як приклад, він назвав китайські літаки п'ятого покоління, які "дуже схожі на американські літаки F35".

Він резюмував, що на численних зустрічах з українською стороною США  висловлювали занепокоєння з цього приводу.

Що було раніше: Напередодні Болтон терміново прибув до Києва для консультацій. США намагаються заблокувати продаж Китаю українського заводу "Мотор-Січ" та передачу технологій цієї компанії.

До того американське видання Wall Street Journal писало, посилаючись на джерела, що Болтон намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш заявив, що китайські компанії вже купили акції заводу і тепер - "рішення за АМКУ"

Нагадаємо:

  • "Мотор-Січ" контролюється В’ячеславом Богуслаєвим та є одним з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки та промислових газотурбінних установок.
  • Китайський холдинг має купити контрольний пакет акцій українського підприємства – понад 50% акцій, 25% акцій відійде державі Україна.
  • Китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

Детальніше про тонкощі ситуації, в якій опинилася Україна, читайте в матеріалі: "Дракон зачаївся. Чому продаж "Мотор Січі" підриває національну безпеку України"

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКитайУкраїнаекономіка
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