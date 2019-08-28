США беспокоит продажа "Мотор-Сичи" китайцам – Болтон

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Среда, 28 августа 2019, 18:37

Источник: "Укринформ"

Советник по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что решение о продаже части "Мотор Сичи" китайской компании Украина должна принять самостоятельно, но США предупреждает своих союзников о возможных опасностях соглашений с китайской стороной.

Дословно Болтон: "Я не буду касаться конкретных соглашений и транзакций, так как окончательное решение по этому соглашению - это суверенное право Украины. Мы вообще выложили наши предостережения и обеспокоенность несправедливой и нечестной практикой, которую осуществляет китайская сторона, в частности в США... Мы это беспокойство выражаем всем своим друзьям и союзникам".

Детали: Он добавил, что США беспокоит практика создания задолженности, которую применяет китайская сторона.

По словам Болтона, хотя Китай якобы предлагает довольно привлекательные финансово условия, впоследствии страны, которые на это соглашаются, оказываются в долговой зависимости.

Еще одной причиной для беспокойства Болтон назвал кражу военных технологий. В качестве примера он назвал китайские самолеты пятого поколения, "очень похожи на американские самолеты F35".

Он резюмировал, что на многочисленных встречах с украинской стороной США выражали беспокойство по этому поводу.

Что было раньше: Накануне Болтон срочно прибыл в Киев для консультаций. США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании.

Директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что китайские компании уже купили акции заоду и теперь - "решение за АМКУ". 

Напомним:

  • "Мотор-Сич" контролируется Вячеславом  Богуслаевым и является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.
  • Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку свыше 50% акций компании "Мотор Сич" предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов.

Подробнее о тонкостях ситуации, в которой оказалась Украина, читайте в материале: "Дракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины"

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Темы: США Китай Украина экономика


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