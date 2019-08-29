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Гройсман записав прощавальне відео

Четвер, 29 серпня 2019, 01:49

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман напередодні закінчення терміну його повноважень записав відеозвернення до свого наступника й усіх українців загалом.

Його він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху", - починає голова уряду.

Далі Гройсман хвалиться своїми досягненнями на цій посаді. Країна - "стабільна і розвивається", а децентралізація "дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни".

За словами прем’єра, зовсім відходити від справ він не збирається і продовжить "дбати про успіх держави".

"Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал", - обіцяє він.

Нагадаємо:

  • Уже у четвер, 29 серпня, нова Верховна Рада призначить нового прем’єр-міністра, а Володимир Гройсман складе повноваження.

Українська правда

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Теми: Гройсман
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