Обрані нардепи вирішили, кого звільнити і призначити в першу чергу

Джерело: "Українська правда"

Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради ухвалила розпорядок першого дня роботи парламенту 29 серпня.

Деталі: Депутати оберуть керівництво Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах.

На першому засіданні призначать прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.

Крім того, буде звільнений старий і призначений новий голова Служби безпеки. Рада також вирішить питання про надання згоди на звільнення президентом генерального прокурора і призначення нового генпрокурора.

Нардепи припинять повноваження депутатів, призначених до складу Кабміна, звільнять міністрів.

Що було раніше: Підготовча група затвердила керівників, заступників і секретарів 23 комітетів.

28 серпня пройшла закрита зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу".