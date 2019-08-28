Обрані нардепи вирішили, кого звільнити і призначити в першу чергу
Джерело: "Українська правда"
Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради ухвалила розпорядок першого дня роботи парламенту 29 серпня.
Деталі: Депутати оберуть керівництво Верховної Ради, голів, заступників і секретарів у комітетах.
На першому засіданні призначать прем’єр-міністра, міністра оборони, міністра закордонних справ.
Крім того, буде звільнений старий і призначений новий голова Служби безпеки. Рада також вирішить питання про надання згоди на звільнення президентом генерального прокурора і призначення нового генпрокурора.
Нардепи припинять повноваження депутатів, призначених до складу Кабміна, звільнять міністрів.
Що було раніше: Підготовча група затвердила керівників, заступників і секретарів 23 комітетів.
28 серпня пройшла закрита зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу".
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