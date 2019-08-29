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Гройсман записал прощальное видео

Четверг, 29 августа 2019, 01:49

Премьер-министр Владимир Гройсман накануне окончания срока его полномочий записал видеообращение к своему преемнику и всем украинцам в целом.

Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику сил, терпения и удачи. И главное - успеха", - начинает глава правительства.

Далее Гройсман хвастается своими достижениями на этом посту. Страна - "стабильная и развивается", а децентрализация "дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны".

По словам премьера, совсем отходить от дел он не собирается и продолжит "заботиться об успехе государства".

"Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - обещает он.

Напомним:

  • Уже в четверг, 29 августа, новая Верховная Рада назначит нового премьер-министра, а Владимир Гройсман сложит полномочия.

Украинская правда

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Темы: Гройсман
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