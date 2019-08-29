Гройсман записал прощальное видео

Премьер-министр Владимир Гройсман накануне окончания срока его полномочий записал видеообращение к своему преемнику и всем украинцам в целом.

Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику сил, терпения и удачи. И главное - успеха", - начинает глава правительства.

Далее Гройсман хвастается своими достижениями на этом посту. Страна - "стабильная и развивается", а децентрализация "дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны".

По словам премьера, совсем отходить от дел он не собирается и продолжит "заботиться об успехе государства".

"Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - обещает он.

Напомним: