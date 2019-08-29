Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки
З-під обваленого будинку в Дрогобичі Львівської області витягли тіло ще одного загиблого – це жінка.
Про це повідомляють Дрогобицька міськрада і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Інформація станом на 19:25. Щойно з-під завалу звільнили ще одну жінку. Нажаль, без ознак життя", - пише у Facebook прес-служба міської ради.
За даними ДСНС, станом на 1 годину ночі кількість загиблих внаслідок аварії зросла з двох до трьох. "Під завалами виявлено тіла 3 загиблих", - пише відомство.
При цьому врятовано з-під завалів 7 осіб, із них 5 дітей.
Що сталося раніше: В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).
Передісторія:
- Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
- Поліція відкрила відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють, що могло спричинити обвал будівлі.