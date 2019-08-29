Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки

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Четвер, 29 серпня 2019, 02:52

З-під обваленого будинку в Дрогобичі Львівської області витягли тіло ще одного загиблого – це жінка.

Про це повідомляють Дрогобицька міськрада і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Інформація станом на 19:25. Щойно з-під завалу звільнили ще одну жінку. Нажаль, без ознак життя", - пише у Facebook прес-служба міської ради.

 

За даними ДСНС, станом на 1 годину ночі кількість загиблих внаслідок аварії зросла з двох до трьох. "Під завалами виявлено тіла 3 загиблих", - пише відомство.

При цьому врятовано з-під завалів 7 осіб, із них 5 дітей.

Що сталося раніше: В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).

Передісторія:

  • Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
  • Поліція відкрила відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють, що могло спричинити обвал будівлі. 

Українська правда

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Теми: надзвичайна подія ЖКГ Львівщина аварія


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