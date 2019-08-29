Обвал дома в Дрогобыче: из-под обломков извлекли тело женщины

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Четверг, 29 августа 2019, 02:52

Из-под обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области извлекли тело еще одного погибшего - это женщина.

Об этом сообщают Дрогобычский горсовет и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Информация по состоянию на 19:25. Только что из-под завала освободили еще одну женщину. К сожалению, без признаков жизни", - пишет в Facebook пресс-служба городского совета.

 

По данным ГСЧС, по состоянию на час ночи число погибших в результате аварии возросло с двух до трех. "Под завалами обнаружены тела 3 погибших", - пишет ведомство.

При этом спасены из-под завалов 7 человек, из них 5 детей.

Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По предварительной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).

История вопроса:

  • Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
  • Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.3 ст.2701 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло вызвать обвал здания.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествие ЖКХ Львовщина авария


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