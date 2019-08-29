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Порошенко і Тимошенко відкликали своїх людей з комітету свободи слова

Четвер, 29 серпня 2019, 03:13

Партії "Європейська солідарність" та "Батьківщина" відкликали своїх представників з парламентського комітету з питань свободи слова, головою якого може стати Нестор Шуфрич.

Про це було оголошено 28 серпня на засіданні підготовчої депутатської групи, повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином склад комітету зменшився до п’яти депутатів: один від партії "Опозиційна платформа – За життя" та чотири від "Слуги народу".

Кандидат на посаду голови комітету Нестор Шуфрич заявив, що він засмучений зменшенням кількості членів комітету в той час, коли відбуваються напади на журналістів.

Представник "ЄС" Артур Герасимов закликав замінити кандидатуру Шуфрича. За словами Герасимова, Шуфрич є "одним з найближчих друзів Віктора Медведчука".

Передісторія:

  • 27 серпня підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання затвердила керівників, заступників і секретарів 23 комітетів. Їх має затвердити сесійна зала.
  • У результаті домовленостей комітет із питань свободи слова може очолити Нестор Шуфрич ("ОТЗЖ"), першим його заступником може стати Альона Шкрум ("Батьківщина"), а секретарем – Сергій Швець ("Слуга народу").

Знати більше Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоТимошенкоШуфричВерховна Радасвобода слова
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