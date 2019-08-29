Порошенко и Тимошенко отозвали своих людей из комитета свободы слова

150 просмотров
Четверг, 29 августа 2019, 03:13

Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали своих представителей из парламентского комитета по вопросам свободы слова, председателем которого может стать Нестор Шуфрич.

Об этом было объявлено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы, сообщает "Радио Свобода".

Таким образом состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Шуфрич является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

Предыстория:

  • 27 августа подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов. Их должен утвердить сессионный зал.
  • В результате договоренностей комитет по вопросам свободы слова может возглавить Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ"), первым его заместителем может стать Алена Шкрум ("Батькивщина"), а секретарем – Сергей Швец ("Слуга народа").

Знать больше Рада 9.0: все о первом заседании, новом спикере, фракциях и комитетах

Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Тимошенко Шуфрич Верховная Рада свобода слова


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко заявил о попытках атак РФ на армию, церковь и язык 26 августа 2019, 14:05
Порошенко обещает не пускать представителя "Оккупационной платформы" в президиум ВР 24 августа 2019, 18:48
Порошенко приехал к Зеленскому на прием президентов 24 августа 2019, 15:49
Все новости
Главные новости
Свадебный скандал с Богданом в Сен-Тропе: за главу ОП заступилась невеста
Стало известно, о чем говорили Зеленский и Меркель
Вышинский сам согласился на обмен – ГПУ
Избранные нардепы решили, кого уволить и назначить в первую очередь
Все новости
улыбнитесь!

11 фото, которые показывают, что после рождения детей жизнь меняется навсегда

школа

Как подготовить ребенка к новому учебному году? 6 подсказок психолога

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів