Порошенко и Тимошенко отозвали своих людей из комитета свободы слова

Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" отозвали своих представителей из парламентского комитета по вопросам свободы слова, председателем которого может стать Нестор Шуфрич.

Об этом было объявлено 28 августа на заседании подготовительной депутатской группы, сообщает "Радио Свобода".

Таким образом состав комитета уменьшился до пяти депутатов: один от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и четыре от "Слуги народа".

Кандидат на должность председателя комитета Нестор Шуфрич заявил, что он расстроен уменьшением количества членов комитета в то время, когда происходят нападения на журналистов.

Представитель "ЕС" Артур Герасимов призвал заменить кандидатуру Шуфрича. По словам Герасимова, Шуфрич является "одним из ближайших друзей Виктора Медведчука".

Предыстория:

27 августа подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила руководителей, заместителей и секретарей 23 комитетов. Их должен утвердить сессионный зал.

В результате договоренностей комитет по вопросам свободы слова может возглавить Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ"), первым его заместителем может стать Алена Шкрум ("Батькивщина"), а секретарем – Сергей Швец ("Слуга народа").

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