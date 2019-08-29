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З-під обваленого під’їзду в Дрогобичі витягли вже шість тіл

Четвер, 29 серпня 2019, 06:22

Під завалами зруйнованого будинку в Дрогобичі Львівської області виявили тіла 6 загиблих.

Про це повідомляє у Facebook управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

За даними ДСНС, вранці 28 серпня виявлено тіла 2 осіб (чоловіка та жінки), 29 серпня о 00:26 виявили тіло чоловіка, о 2:49 вилучено з під завалу тіло жінки, 3:20 вилучили тіло ще однієї жінки, о 3:28 знайшли тіло хлопчика.

Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно).

Всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки.

Що сталося раніше: В ніч на 28 серпня у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).

Передісторія:

  • Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
  • Поліція відкрила відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють, що могло спричинити обвал будівлі. 

Українська правда
Теми: аваріяЛьвівщинанадзвичайна подіяжертви
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