Из-под обрушившегося подъезда в Дрогобыче извлекли уже шесть тел

Под завалами разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области обнаружили тела 6 погибших.

Об этом сообщает в Facebook управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По данным ГСЧС, утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины), 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины, в 2:49 извлечено из-под завала тело женщины, в 3:20 извлекли тело еще одной женщины, в 3:28 нашли тело мальчика.

Сообщается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно).

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники.

Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По предварительной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).

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