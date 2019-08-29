Из-под обрушившегося подъезда в Дрогобыче извлекли уже шесть тел

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Четверг, 29 августа 2019, 06:22

Под завалами разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области обнаружили тела 6 погибших.

Об этом сообщает в Facebook управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По данным ГСЧС, утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины), 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины, в 2:49 извлечено из-под завала тело женщины, в 3:20 извлекли тело еще одной женщины, в 3:28 нашли тело мальчика.

Сообщается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно).

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники.

Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По предварительной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).

История вопроса:

  • Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
  • Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.3 ст.2701 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло вызвать обвал здания.

Украинская правда

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Темы: авария Львовщина чрезвычайное происшествие жертвы


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