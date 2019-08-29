Из-под обрушившегося подъезда в Дрогобыче извлекли уже шесть тел
Под завалами разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области обнаружили тела 6 погибших.
Об этом сообщает в Facebook управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
По данным ГСЧС, утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины), 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины, в 2:49 извлечено из-под завала тело женщины, в 3:20 извлекли тело еще одной женщины, в 3:28 нашли тело мальчика.
Сообщается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно).
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники.
Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По предварительной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).
История вопроса:
- Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
- Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.3 ст.2701 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло вызвать обвал здания.