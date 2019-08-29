Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-под обрушившегося подъезда в Дрогобыче извлекли уже шесть тел

Четверг, 29 августа 2019, 06:22

Под завалами разрушенного дома в Дрогобыче Львовской области обнаружили тела 6 погибших.

Об этом сообщает в Facebook управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По данным ГСЧС, утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины), 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины, в 2:49 извлечено из-под завала тело женщины, в 3:20 извлекли тело еще одной женщины, в 3:28 нашли тело мальчика.

Сообщается, что поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно).

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники.

Что произошло ранее: В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. По предварительной информации, погибли 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).

История вопроса:

  • Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
  • Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.3 ст.2701 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло вызвать обвал здания.

Украинская правда
Темы: аварияЛьвовщиначрезвычайное происшествиежертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
авария
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: