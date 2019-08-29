В результаті обвалу під'їзду в Дрогобичі загинули 8 осіб, рятувальні роботи завершили
У Дрогобичі Львівської області завершилися рятувальні роботи у чотириповерховому будинку, де обвалився під’їзд.
Про це у четвер вранці повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.
Під завалами виявлено тіла 8 осіб:
28 серпня 2019 року:
жінку (1975 р.н.) - 05:20;
чоловіка (1962 р.н.) - 8:25;
29 серпня 2019 року:
чоловіка (1977 р.н.) - 00:20;
жінку (1940 р.н.) - 02:50;
жінку (1955 р.н.) - 03:16;
хлопчика (5 років) - 03:29;
жінку (1939 р.н.) - 04:50;
жінку (1998 р.н.) - 06:00.
"За оперативною інформацією під завалами людей немає. Тривають роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. У ході робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей", - сказано у повідомленні.
В місті оголошено дводенну жалобу.
Передісторія:
- Спершу Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства). Правоохоронці зазначили, що наразі встановлюють, що могло спричинити обвал будівлі.
- Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.
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