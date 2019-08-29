В результаті обвалу під'їзду в Дрогобичі загинули 8 осіб, рятувальні роботи завершили

У Дрогобичі Львівської області завершилися рятувальні роботи у чотириповерховому будинку, де обвалився під’їзд.

Про це у четвер вранці повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

Під завалами виявлено тіла 8 осіб:

28 серпня 2019 року:

жінку (1975 р.н.) - 05:20;

чоловіка (1962 р.н.) - 8:25;

29 серпня 2019 року:

чоловіка (1977 р.н.) - 00:20;

жінку (1940 р.н.) - 02:50;

жінку (1955 р.н.) - 03:16;

хлопчика (5 років) - 03:29;

жінку (1939 р.н.) - 04:50;

жінку (1998 р.н.) - 06:00.

"За оперативною інформацією під завалами людей немає. Тривають роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. У ході робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей", - сказано у повідомленні.

В місті оголошено дводенну жалобу.

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