В результате обвала подъезда в Дрогобыче погибли 8 человек, спасательные работы завершили
В Дрогобыче Львовской области завершились спасательные работы в четырехэтажном доме, где обрушился подъезд.
Об этом в четверг утром сообщает Главное управление ДСНС Украины в Львовской области на своей странице в Facebook.
Под завалами обнаружены тела 8 человек:
28 августа 2019:
женщину (1975 г.р.) - 5:20;
мужчину (1962 г.р.) - 8:25;
29 августа 2019:
мужчину (1977 г.р.) - 00:20;
женщину (1940 г.р.) - 2:50;
женщину (1955 г.р.) - 3:16;
мальчика (5 лет) - 3:29;
женщину (1939 г.р.) - 4:50;
женщину (1998 г.р.) - 6:00.
"По оперативной информации под завалами людей нет. Продолжаются работы по разбору завала строительных конструкций. В ходе работ силами ДСНС спасено 7 человек, в том числе 5 детей", - говорится в сообщении.
В городе объявлен двухдневный траур.
Предыстория:
- Сначала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
- Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, что могло повлечь обвал здания.
- Президент Владимир Зеленский в связи с обвалом жилого дома в Дрогобыче заявил, что поручит новому правительству провести аудит жилых домов по всей стране.