В результате обвала подъезда в Дрогобыче погибли 8 человек, спасательные работы завершили

В Дрогобыче Львовской области завершились спасательные работы в четырехэтажном доме, где обрушился подъезд.

Об этом в четверг утром сообщает Главное управление ДСНС Украины в Львовской области на своей странице в Facebook.

Под завалами обнаружены тела 8 человек:

28 августа 2019:

женщину (1975 г.р.) - 5:20;

мужчину (1962 г.р.) - 8:25;

29 августа 2019:

мужчину (1977 г.р.) - 00:20;

женщину (1940 г.р.) - 2:50;

женщину (1955 г.р.) - 3:16;

мальчика (5 лет) - 3:29;

женщину (1939 г.р.) - 4:50;

женщину (1998 г.р.) - 6:00.

"По оперативной информации под завалами людей нет. Продолжаются работы по разбору завала строительных конструкций. В ходе работ силами ДСНС спасено 7 человек, в том числе 5 детей", - говорится в сообщении.

В городе объявлен двухдневный траур.

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