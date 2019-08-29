Народні депутати 9 скликання склали присягу і пішли на довгу перерву
Джерело: Українська правда
На першому засіданні парламенту 9-го скликання 29 серпня народні депутати склали присягу.
Деталі: Засідання парламенту відкрив спікер 8-скликання Андрій Парубій і побажав наступникам плідної праці.
Пряма мова Парубія: "Колеги, займаємо робочі місця. Будьте чемні".
Докладно: На засіданні присутній президент Володимир Зеленський та його чотири попередники: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та різні запрошені гості. Текст присяги з трибуни ВР виголосив найстарший обраний народний депутат 9 скликання Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").
Текст присяги зачитав найстарший за віком народний депутат Ю.Іоффе. Після чого у залі Верховної Ради було виконано духовний гімн України "Молитва за Україну"🇺🇦 pic.twitter.com/AZeds41Gm5— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019
У роботі Ради наразі оголошено перерву до 13-ї години, нардепи мають письмово підписати присягу і отримати офіційне посвідчення і нагрудний знак.
Депутати-новачки вишикувалися у чергу за посвідченнями pic.twitter.com/JbkOpfGm5d— Ukrinform (@UKRINFORM) August 29, 2019
Нагадаємо:
- Нардепи мають доволі насичений порядок денний у перший же день роботи.
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