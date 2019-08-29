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Народні депутати 9 скликання склали присягу і пішли на довгу перерву

Четвер, 29 серпня 2019, 10:18
Народні депутати 9 скликання склали присягу і пішли на довгу перерву
Чесно

Джерело: Українська правда

На першому засіданні парламенту 9-го скликання 29 серпня народні депутати склали присягу.

Деталі: Засідання парламенту відкрив спікер 8-скликання Андрій Парубій і побажав наступникам плідної праці.

Пряма мова Парубія: "Колеги, займаємо робочі місця. Будьте чемні".

Докладно: На засіданні присутній президент Володимир Зеленський та його чотири попередники: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та різні запрошені гості. Текст присяги з трибуни ВР виголосив найстарший обраний народний депутат 9 скликання Юлій Іоффе ("Опозиційна платформа - За життя").

У роботі Ради наразі оголошено перерву до 13-ї години, нардепи мають письмово підписати присягу і отримати офіційне посвідчення і нагрудний знак.

 

 
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Нагадаємо:

Валентина Романенко, УП

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Теми: Верховна Рада
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