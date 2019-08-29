Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Народные депутаты 9 созыва приняли присягу и ушли на длительный перерыв

Четверг, 29 августа 2019, 10:18
Народные депутаты 9 созыва приняли присягу и ушли на длительный перерыв
Чесно

Источник: Украинская правда

На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу.

Детали: Заседание парламента открыл спикер 8 созыва Андрей Парубий и пожелал преемникам плодотворной работы.

На заседании присутствуют президент Владимир Зеленский и его четыре предшественники: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и различные приглашенные гости. Текст присяги с трибуны ВР произнес самый старший избранный народный депутат 9 созыва Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

В работе Рады пока объявлен перерыв до 13 часов, нардепы должны письменно подписать присягу и получить официальное удостоверение и нагрудный знак.

 

 
Пятый президент пользуется популярностью у журналистов ...
роман романюк
 
Медведчук вернулся в коридоры власти
Роман романюк, УП

Напомним:

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: