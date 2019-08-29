Народные депутаты 9 созыва приняли присягу и ушли на длительный перерыв
Источник: Украинская правда
На первом заседании парламента 9-го созыва 29 августа народные депутаты приняли присягу.
Детали: Заседание парламента открыл спикер 8 созыва Андрей Парубий и пожелал преемникам плодотворной работы.
На заседании присутствуют президент Владимир Зеленский и его четыре предшественники: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и различные приглашенные гости. Текст присяги с трибуны ВР произнес самый старший избранный народный депутат 9 созыва Юлий Иоффе ("Оппозиционная платформа - За жизнь").
Текст присяги зачитав найстарший за віком народний депутат Ю.Іоффе. Після чого у залі Верховної Ради було виконано духовний гімн України "Молитва за Україну"🇺🇦 pic.twitter.com/AZeds41Gm5— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) August 29, 2019
В работе Рады пока объявлен перерыв до 13 часов, нардепы должны письменно подписать присягу и получить официальное удостоверение и нагрудный знак.
Депутати-новачки вишикувалися у чергу за посвідченнями pic.twitter.com/JbkOpfGm5d— Ukrinform (@UKRINFORM) August 29, 2019
Напомним:
- В первый же день работы у нардепов довольно насыщенная повестка дня.