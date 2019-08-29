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Перше засідання нової Ради може затягнутись до ночі

Четвер, 29 серпня 2019, 11:12
Перше засідання нової Ради може затягнутись до ночі
Дмитро Ларін, УП

Джерело: Українська правда

У партії "Слуга народу", яка матиме в парламенті 9-го скликання моно більшість, обіцяють не закінчувати засідання 29 серпня аж до того, поки Рада не проголосує усі кадрові рішення.

Пряма мова нардепа Олександра Корнієнка: "Якщо не будемо встигати, то продовжимо засідання. Може, і до ночі будемо".

Деталі: О 12.20 "Слуга народу" проведе перше засідання фракції, де оберуть лідерів фракції. Також під час засідання обговорять кардидатури майбутніх міністрів.

Корнієнко підтвердив, що наразі ще тривають дискусії щодо кандидатур в уряді, найбільше запитань викликає фігура чинного глави МВС Арсена Авакова (раніше йому пророкували крісло віце-прем'єра з силових питань).

За словами нардепа, найімовірніше, Кабмін очолить "людина на ім’я Олексій" (заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук.

Що відбулося раніше: 29 серпня обрані народні депутати 9-го скликання склали присягу на урочистому засіданні Верховної Ради.

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Теми: Верховна РадаСлуга народуКабінет міністрів
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