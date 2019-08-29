Первое заседание новой Рады может затянуться до ночи

Источник: Украинская правда

В партии "Слуги народа", которая будет иметь в парламенте 9-го созыва монобольшинство, обещают не заканчивать заседание 29 августа, пока Рада не проголосует все кадровые решения.

Прямая речь нардепа Александра Корниенко: "Если не будем успевать, то продолжим заседание. Может, и до ночи будем".

Детали: В 12.20 "Слуга народа" проведет первое заседание фракции, где выберут лидеров фракции. Также во время заседания обсудят кардидатуры будущих министров.

Корниенко подтвердил, что сейчас еще продолжаются дискуссии относительно кандидатур в правительстве, больше всего вопросов вызывает фигура действующего главы МВД Арсена Авакова (ранее ему пророчили кресло вице-спикера по силовым вопросам).

По словам нардепа, скорее всего, Кабмин возглавит "человек по имени Алексей" (заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук).

Что произошло ранее: 29 августа избраны народные депутаты 9-го созыва приняли присягу на торжественном заседании Верховной Рады.

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