Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін Гройсмана склав повноваження

Четвер, 29 серпня 2019, 13:33

Джерело: Українська правда

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив з трибуни Верховної Ради і оголосив про складення повноважень уряду.

Пряма мова: "Відповідно до Конституції, я як прем’єр-міністр України і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою"

Деталі: Гройсман подякував українцям і колегам за "три непрості роки роботи". Він відзначив, що уряду "багато чого не вдалося зробити", але наголосив, що "всі перемоги – це спільне надбання".

Головуючий на засіданні лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков нагадав, що, згідно із законодавством, після складання повноважень уряд продовжує виконувати свої обов’язки до формування нового Кабміну.

Що відбулося раніше: Володимир Гройсман напередодні закінчення терміну його повноважень записав відеозвернення до свого наступника й усіх українців загалом.

Нагадаємо:

  • 29 серпня триває перше засідання Верховної Ради 9-го скликання. Народні депутати проголосували за продовження роботи на засіданні до вичерпання порядку денного першої сесії.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
Усі новини...
Реклама: