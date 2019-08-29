Кабмін Гройсмана склав повноваження

Джерело: Українська правда

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступив з трибуни Верховної Ради і оголосив про складення повноважень уряду.

Пряма мова: "Відповідно до Конституції, я як прем’єр-міністр України і уряд складаємо свої повноваження перед новообраною Верховною Радою"

Деталі: Гройсман подякував українцям і колегам за "три непрості роки роботи". Він відзначив, що уряду "багато чого не вдалося зробити", але наголосив, що "всі перемоги – це спільне надбання".

Головуючий на засіданні лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков нагадав, що, згідно із законодавством, після складання повноважень уряд продовжує виконувати свої обов’язки до формування нового Кабміну.

Що відбулося раніше: Володимир Гройсман напередодні закінчення терміну його повноважень записав відеозвернення до свого наступника й усіх українців загалом.

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