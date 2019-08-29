Кабмин Гройсмана сложил полномочия

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Четверг, 29 августа 2019, 13:33

Источник: Украинская правда

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил с трибуны Верховной Рады и объявил о сложении полномочий правительства.

Прямая речь: "Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство составляем свои полномочия перед новизбранной Верховной Радой".

Детали: Гройсман поблагодарил украинцев и коллегам за "три непростые годы работы". Он отметил, что правительству "многое не удалось сделать", но подчеркнул, что "все победы - это общее достояние".

Председательствующий на заседании лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков напомнил, что, согласно законодательству, после сложения полномочий правительство продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового Кабмина.

Что произошло ранее: Владимир Гройсман накануне окончания срока его полномочий записал видеообращение к своему преемнику и всем украинцам.

Напомним:

  • 29 августа продолжается первое заседание Верховной Рады 9-го созыва. Народные депутаты проголосовали за продолжение работы на заседании до исчерпания повестки дня первой сессии.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кабинет министров Верховная Рада


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