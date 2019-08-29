Зеленський запропонував зменшити кількість нардепів

Що відбулося раніше:

Деталі : 29 серпня до Верховної Ради надійшов проект закону №1017 про внесення змін до 76 та 77 статей Конституції. Президентом законопроект визначений як невідкладний.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує зменшити кількість народних депутатів та закріпити пропорційну виборчу систему.

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