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Зеленський запропонував зменшити кількість нардепів

Четвер, 29 серпня 2019, 15:57

Джерело: ВРУ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує зменшити кількість народних депутатів та закріпити пропорційну виборчу систему.

Деталі: 29 серпня до Верховної Ради надійшов проект закону №1017 про внесення змін до 76 та 77 статей Конституції. Президентом законопроект визначений як невідкладний. 

Наразі повний текст проекту закону відсутній. 

Що відбулося раніше:

  • 27 серпня діючий спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки. 
  • На закритій зустрічі Володимира Зеленського із партією "Слуга народу" 28 серпня обговорювалося питання зменшення кількості народних депутатів. 

Теми: Верховна РадаЗеленськийвиборизаконодавство
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