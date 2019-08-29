Зеленський запропонував зменшити кількість нардепів

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Четвер, 29 серпня 2019, 15:57

Джерело: ВРУ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує зменшити кількість народних депутатів та закріпити пропорційну виборчу систему.

Деталі: 29 серпня до Верховної Ради надійшов проект закону №1017 про внесення змін до 76 та 77 статей Конституції. Президентом законопроект визначений як невідкладний. 

Наразі повний текст проекту закону відсутній. 

Що відбулося раніше:

  • 27 серпня діючий спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки. 
  • На закритій зустрічі Володимира Зеленського із партією "Слуга народу" 28 серпня обговорювалося питання зменшення кількості народних депутатів. 

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Теми: Верховна Рада Зеленський вибори законодавство


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