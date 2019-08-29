Зеленський запропонував зменшити кількість нардепів
Джерело: ВРУ
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує зменшити кількість народних депутатів та закріпити пропорційну виборчу систему.
Деталі: 29 серпня до Верховної Ради надійшов проект закону №1017 про внесення змін до 76 та 77 статей Конституції. Президентом законопроект визначений як невідкладний.
Наразі повний текст проекту закону відсутній.
Що відбулося раніше:
- 27 серпня діючий спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав Виборчий кодекс, який передбачає відкриті списки.
- На закритій зустрічі Володимира Зеленського із партією "Слуга народу" 28 серпня обговорювалося питання зменшення кількості народних депутатів.
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