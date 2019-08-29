Зеленский предложил уменьшить количество нардепов
Четверг, 29 августа 2019, 15:57
Источник: ВРУ
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уменьшить количество народных депутатов и закрепить пропорциональную избирательную систему.
Детали: 29 августа в Верховную Раду поступил проект закона №1017 о внесении изменений в 76 и 77 статьи Конституции. Президентом законопроект определен как неотложный.
Сейчас полный текст проекта закона отсутствует.
Что произошло ранее:
- 27 августа действующий спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
- На закрытой встрече Владимира Зеленского с партией "Слуга народа" 28 августа обсуждался вопрос уменьшения количества народных депутатов.