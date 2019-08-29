Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предложил уменьшить количество нардепов

Четверг, 29 августа 2019, 15:57

Источник: ВРУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уменьшить количество народных депутатов и закрепить пропорциональную избирательную систему.

Детали: 29 августа в Верховную Раду поступил проект закона №1017 о внесении изменений в 76 и 77 статьи Конституции. Президентом законопроект определен как неотложный.

Сейчас полный текст проекта закона отсутствует.

Что произошло ранее:

  • 27 августа действующий спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
  • На закрытой встрече Владимира Зеленского с партией "Слуга народа" 28 августа обсуждался вопрос уменьшения количества народных депутатов.

Темы: Верховная РадаЗеленскийвиборызаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
Все новости...
Реклама: