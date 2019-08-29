Зеленский предложил уменьшить количество нардепов

Источник: ВРУ

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уменьшить количество народных депутатов и закрепить пропорциональную избирательную систему.

Детали: 29 августа в Верховную Раду поступил проект закона №1017 о внесении изменений в 76 и 77 статьи Конституции. Президентом законопроект определен как неотложный.

Сейчас полный текст проекта закона отсутствует.

Что произошло ранее: