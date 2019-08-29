"Можете увійти в історію як парламент, який проіснував рік" - Зеленський

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Четвер, 29 серпня 2019, 17:29

Джерело: виступ Володимира Зеленського.

Під час виступу у Верховній Раді президент пригрозив народним депутатам розпуском, у разі якщо парламентарі будуть порушувати законодавство. 

Пряма мова Зеленського: 

"Хочу звернутись до депутатів. Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати...Хочеться щоб Рада була заповнена завжди, а не лише коли фуршет з нагоди урочистого засідання".

"Нарешті у нас з’явився парламент, який готовий не займатись популізмом,не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реформи, яких втомились вже чекати". 

"Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне: як саме? Ви маєте всі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне і втілив усе, що не змогли зробити 28 років, як парламент, де не було бійок. Я вас дуже прошу без прогулів, кнопкодавства, а тільки конструктив і щоденна кропітка робота на благо українського народу. Або, не дай боже, увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше - один рік. Це ваш випробувальний термін. Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не страшно".

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Теми: Верховна Рада Зеленський


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