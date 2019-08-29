"Можете увійти в історію як парламент, який проіснував рік" - Зеленський
Джерело: виступ Володимира Зеленського.
Під час виступу у Верховній Раді президент пригрозив народним депутатам розпуском, у разі якщо парламентарі будуть порушувати законодавство.
Пряма мова Зеленського:
"Хочу звернутись до депутатів. Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати...Хочеться щоб Рада була заповнена завжди, а не лише коли фуршет з нагоди урочистого засідання".
"Нарешті у нас з’явився парламент, який готовий не займатись популізмом,не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реформи, яких втомились вже чекати".
"Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне: як саме? Ви маєте всі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне і втілив усе, що не змогли зробити 28 років, як парламент, де не було бійок. Я вас дуже прошу без прогулів, кнопкодавства, а тільки конструктив і щоденна кропітка робота на благо українського народу. Або, не дай боже, увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше - один рік. Це ваш випробувальний термін. Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не страшно".
Що було раніше:
- 29 серпня депутати призначили Дмитра Разумкова спікером Верховної Ради.
- На першому засіданні Верховна Рада 9 скликання створила 5 фракцій і одну депутатську групу у парламенті.