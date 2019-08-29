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"Можете войти в историю как парламент, просуществовавший год" - Зеленский

Четверг, 29 августа 2019, 17:29

Источник: выступление Владимира Зеленского.

Во время выступления в Верховной Раде президент пригрозил народным депутатам роспуском, в случае если парламентарии будут нарушать законодательство.

Прямая речь Зеленского:

"Хочу обратиться к депутатам. Пожалуйста, давайте меньше лишних диалогов, давайте работать ... Хочется чтобы Рада была заполнена всегда, а не только когда фуршет по случаю торжественного заседания ".

"Наконец у нас появился парламент, который готов не заниматься популизмом, не заваливать важные решения тысячами бессмысленных поправок, а воплощать реформы, которые устали уже ждать".

"Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное и воплотил все, что не смогли сделать 28 лет, как парламент, где не было драк. Я вас очень прошу без прогулов, кнопкодавства, а только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа. Или, не дай бог, войдете в историю как парламент, просуществовавший  один год. Это ваш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не страшно ".

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Темы: Верховная РадаЗеленский
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