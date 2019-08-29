У Раді створили 5 фракцій і депутатську групу. Список керівників

Джерело: засідання Верховної Ради 29 серпня

Верховна Рада 9 скликання створила 5 фракцій і одну депутатську групу у парламенті.

Голова "Слуги народу" Дмитро Разумков зачитав на слух назви всіх фракцій і депутатських груп:

"Слуга народу", 254 нардепи, голова фракції – Давид Арахамія ;

; "Опозиційна платформа – За життя", 44 нардепи, співголови фракції – Юрій Бойко і Вадим Рабінович ;

і ; "Європейська солідарність", 27 нардепів, співголови фракції – Артур Герасимов та Ірина Геращенко ;

та ; ВО "Батьківщина", 25 нардепів, голова фракції – Юлія Тимошенко ;

; "Голос", 17 нардепів, голова фракції – Сергій Рахманін .

. Депутатська група "За майбутнє", 23 нардепи, співголови – Віктор Бондар, Тарас Батенко.

Також "Слуга народу", яка має монобільшість у Раді, планує сформувати коаліцію самостійно.

Від партії "Голос" у Раду пройшли 20 нардепів - 17 за списком і 3 мажоритарники. У коментарі "Українській правді" в прес-службі "Голосу" відзначили, що наразі до фракції увійшли 17 нардепів, які пройшли за списком, ще 3 нардепи-мажоритарники приєднаються до фракції пізніше.

Водночас, у "Голосі" не відповіли, чому мажоритарники приєднаються до фракції окремо.

Деталі: До ВР пройшли 25 нардепів "Євросолідарності", але пізніше до фракції приєдналися 2 самовисуванців - Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.

29 серпня самовисуванець Дмитро Лубінець повідомив, що 23 мажоритарники у Раді сформують депутатську групу "За майбутнє". Згідно з законодавством, така група матиме права фракції.

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що депутати "Слуги народу" забронювали для себе всі передні ряди парламенту перед трибуною і президією, а інші фракції посадили за своїми спинами.

Нагадаємо:

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.

За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР пройшли 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.

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