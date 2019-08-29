Медведчук через суд хочет запретить книгу о Стусе

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Четверг, 29 августа 2019, 19:56

Источник: Facebook-страница Вахтанга Кипиани.

Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

Детали: По словам Кипиани, Медведчук подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержению недостоверной информации.

Речь идет о текстах из книги "Справа Василя Стуса", издательства "Vivat", которое также выступает соответчиком по делу.

В книге идет речь об уголовном деле против Стуса, его жизни и смерти, собраны архивные документы.

По словам автора книги, Медведчук требует запретить ее распространение.

Виктор Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе
Виктор Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе
Вахтанг Кипиани

Первое заседание рассмотрения дела назначено на 2 октября в Дарницком суде Киева.

Дополнительно: Медведчук был защитником Стуса в процессе над поэтом и диссидентом. Его "линия защиты" вызвала возмущение самого поэта и других украинских диссидентов. Они считают, что Медведчук "помог" расправиться с поэтом.

Что было ранее:

  • 29 августа в кулуарах Верховной Рады Медведчук заявил, что не собирается смотреть документальный фильм "Заборонений"о Стусе.

Напомним: 

  • В августе 2018 у Медведчука угрожали судом в случае выхода фильма "Стус" с недостоверной информацией о куме Путина.
  • В декабре 2018 Виктор Медведчук подал иск против тогдашнего нардепа Анны Гопко за якобы оскорбление его "чести и достоинства" в посте Facebook о Василие Стусе.

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Темы: Медведчук


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