Медведчук через суд хочет запретить книгу о Стусе
Источник: Facebook-страница Вахтанга Кипиани.
Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.
Детали: По словам Кипиани, Медведчук подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержению недостоверной информации.
Речь идет о текстах из книги "Справа Василя Стуса", издательства "Vivat", которое также выступает соответчиком по делу.
В книге идет речь об уголовном деле против Стуса, его жизни и смерти, собраны архивные документы.
По словам автора книги, Медведчук требует запретить ее распространение.
Первое заседание рассмотрения дела назначено на 2 октября в Дарницком суде Киева.
Дополнительно: Медведчук был защитником Стуса в процессе над поэтом и диссидентом. Его "линия защиты" вызвала возмущение самого поэта и других украинских диссидентов. Они считают, что Медведчук "помог" расправиться с поэтом.
Что было ранее:
- 29 августа в кулуарах Верховной Рады Медведчук заявил, что не собирается смотреть документальный фильм "Заборонений"о Стусе.
Напомним:
- В августе 2018 у Медведчука угрожали судом в случае выхода фильма "Стус" с недостоверной информацией о куме Путина.
- В декабре 2018 Виктор Медведчук подал иск против тогдашнего нардепа Анны Гопко за якобы оскорбление его "чести и достоинства" в посте Facebook о Василие Стусе.
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