Медведчук через суд хочет запретить книгу о Стусе

Источник: Facebook-страница Вахтанга Кипиани.

Виктор Медведчук подал иск в суд, которым требует запретить распространение книги "Справа Василя Стуса" авторства историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

Детали: По словам Кипиани, Медведчук подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержению недостоверной информации.

Речь идет о текстах из книги "Справа Василя Стуса", издательства "Vivat", которое также выступает соответчиком по делу.

В книге идет речь об уголовном деле против Стуса, его жизни и смерти, собраны архивные документы.

По словам автора книги, Медведчук требует запретить ее распространение.

Виктор Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе Вахтанг Кипиани

Первое заседание рассмотрения дела назначено на 2 октября в Дарницком суде Киева.

Дополнительно: Медведчук был защитником Стуса в процессе над поэтом и диссидентом. Его "линия защиты" вызвала возмущение самого поэта и других украинских диссидентов. Они считают, что Медведчук "помог" расправиться с поэтом.

Что было ранее:

29 августа в кулуарах Верховной Рады Медведчук заявил, что не собирается смотреть документальный фильм "Заборонений"о Стусе.

Напомним: