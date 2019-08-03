Разумкова на чолі "СН" замінить Корнієнко, з прем'єром ще не визначилися

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Субота, 3 серпня 2019, 21:35

Джерело: керівник прес-офісу "Слуги народу", новообраний депутат від "СН" Євгенія Кравчук

Керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко може змінити діючого главу партії Дмитра Разумкова на чолі політсили. 

Деталі:  На посаду голови Верховної Ради України фракція делегує Дмитра Разумкова, на посаду першого заступника голови ВР – Руслана Стефанчука. 

"Партію "Слуга Народу" може очолити Олександр Корнієнко. Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників.  Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради". 

У свою чергу нардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що прізвища нових керівників Верховної Ради та партії "Слуга народу" оприлюднив на зустрічі з депутатами президент Володимир Зеленський. 

"Претендентів на посаду прем'єр-міністра поки не названо", - додав Лещенко.

Історія питання: 

3 серпня до новообраних депутатів від партії "Слуга народу", що проходять навчання у Трускавці, приїхав президент України Володимир Зеленський.

Пряма мова: "Говорили про навчання та планували подальшу роботу. Є спільне розуміння високої відповідальності, яка лежить на депутатах від "СН". Про прогули, договірняки щодо голосування, кнопкодавство не може бути й мови. Спитають з усіх – без винятків", зазначила Кравчук. 

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Українська правда

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Теми: Слуга народу Зеленський Верховна Рада


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