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Бойовики на Донбасі нарощують активність

П'ятниця, 30 серпня 2019, 09:41

Джерело: зведення штабу ООС станом на 7 ранку 30 серпня.

29 серпня проросійські бойовик на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню, але втрат внаслідок ворожих обстрілів з українського боку не було.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Деталі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поруч із Мар’їнкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- тричі неподалік від Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- близько Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

- двічі поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї;

- поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- у районі Зайцевого – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

- тричі поблизу Луганського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

- неподалік від Новолуганського – з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку поточної доби російські найманці 1 раз стріляли зі стрілецької зброї неподалік Водяного (район відповідальності ОТУ "Схід").

28 серпня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, теж без втрат для української армії.

27 серпня було 10 обстрілів і один поранений український боєць.

Теми: ООСбойові діїДонбас
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