Боевики на Донбассе наращивают активность

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 30 августа.

29 августа пророссийские боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, но потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Детали. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

- рядом с Марьинкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- около Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;

- дважды вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Зайцево – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Луганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- неподалеку от Новолуганского – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские наемники 1 раз стреляли из стрелкового оружия неподалеку Водяного (район ответственности ОТУ "Восток").