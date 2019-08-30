Боевики на Донбассе наращивают активность

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 30 августа.

29 августа пророссийские боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, но потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Детали. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

- рядом с Марьинкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- около Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;

- дважды вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;

- вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Зайцево – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

- трижды вблизи Луганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- неподалеку от Новолуганского – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские наемники 1 раз стреляли из стрелкового оружия неподалеку Водяного (район ответственности ОТУ "Восток").

28 августа боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, тоже без потерь для украинской армии.

27 августа было 10 обстрелов и один раненный украинский боец.