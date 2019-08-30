Боевики на Донбассе наращивают активность
Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 30 августа.
29 августа пророссийские боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, но потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Детали. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
- рядом с Марьинкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- около Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку от Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Зайцево – из вооружения БМП и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Луганского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- неподалеку от Новолуганского – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток российские наемники 1 раз стреляли из стрелкового оружия неподалеку Водяного (район ответственности ОТУ "Восток").
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