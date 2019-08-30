"Шпигун за Гройсманом" визнав вину у держзраді і його відпустили

Голосіївський суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім перекладачем прем’єр-міністра Станіславом Єжовим.

Вирок оприлюднений у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє "Судовий репортер".

Зазначається, що угоду Єжов і прокурор Олександр Банник уклали напередодні судового засідання.

За угодою Єжов беззастережно визнав свою вину за ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 ККУ (злочин, скоєний групою осіб, державна зрада), щиро розкаявся, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчиненого за попередньою змовою групою осіб злочину, добровільно надає та в подальшому зобов’язаний давати визнавальні та викривальні показання суду щодо співучасників злочину.

Обвинувачений зобов’язався не змінювати свої показання, які ним надані під час судового розгляду, давати у подальшому правдив свідчення, співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочину, скоєного представниками Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації.

Сторони узгодили покарання у виді 3 років 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна.

Строк перебування Єжова в СІЗО з 20.12.2017 року по 3.07.2019 року включно суд перерахував за "законом Савченко" з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, що становить 3 роки 28 днів. Таким чином, обвинувачений уже повністю відбув покарання.

Водночас до набуття вироком законної сили він залишається під запобіжним заходом.

Після рішення Конституційного суду щодо можливості призначення альтернативних запобіжних заходів обвинувачених у державній зраді Голосіївський суд 3 липня змінив Єжову тримання під вартою на домашній арешт. А після ухвалення вироку суд вирішив за можливе призначити обвинуваченому запобіжний у вигляді особистого зобов’язання.

За вироком суду скасовується арешт майна Єжова, йому повертають паспорт громадянина України і паспорт для виїзду за кордон. З обвинуваченого стягується близько 20 тис. грн витрат на експертизи.

За вироком суду, Єжов, перебуваючи на посаді заступника керівника протоколу прем’єр-міністра України і перекладачем з іноземної мови під час зустрічей прем’єра Гройсмана, не сприймаючи державну владу в Україні та сповідуючи ідеї проросійської спрямованості, з мотивів непогодження з євроінтеграційною політикою і полегшення свого виїзду на постійне місце проживання до Росії та прискорення отримання громадянства РФ, з 16 червня по 20 грудня 2017 року, пересилав на емейл-адресу користувача "Олена Прекрасна" інформацію у сфері оборони, економіки та зовнішніх відносин України.

Окремі відомості не підлягали оприлюдненню і стали йому відомі під час роботи в уряді. Єжов начебто діяв за попередньою змовою з невстановленою слідством особою – представником Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Таким чином перекладач прем’єр-міністра надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, сприяючи роботі іноземних розвідок та вербуванню кандидатів серед працівників уряду.