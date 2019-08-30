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"Шпион за Гройсманом" признал вину в госизмене и его отпустили

Пятница, 30 августа 2019, 11:24

Голосеевский суд Киева утвердил соглашение о признании вины с бывшим переводчиком премьер-министра Станиславом Ежовым.

Приговор обнародован в Едином реестре судебных решений, сообщает "Судебный репортер".

Отмечается, что соглашение Ежов и прокурор Александр Банник заключили накануне судебного заседания.

По соглашению Ежов безоговорочно признал свою вину по ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины и готовности нести уголовную ответственность, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления, добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан давать признательные и обличительные показания суду по соучастникам преступления.

Обвиняемый обязался не менять свои показания, которые им предоставлены в ходе судебного разбирательства, давать в дальнейшем правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20.12.2017 года по 3.07.2019 года включительно суд пересчитал по "закону Савченко" из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, обвиняемый уже полностью отбыл наказание.

В то же время до вступления приговора в законную силу он остается под мерой пресечения.

После решения Конституционного суда о возможности назначения альтернативных мер обвиняемым в государственной измене Голосеевский суд 3 июля изменил Ежову содержание под стражей на домашний арест. А после вынесения приговора суд счел возможным назначить обвиняемому меру в виде личного обязательства.

По приговору суда отменяется арест имущества Ежова, ему возвращают паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. С обвиняемого взимается около 20 тыс. грн расходов на экспертизы.

По приговору суда, Ежов, находясь в должности замруководителя протокола премьер-министра Украины и переводчиком с иностранного языка во время встреч премьера Гройсмана, не воспринимая государственную власть в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности по мотивам несогласия с евроинтеграционной политикой и облегчения своего выезда на постоянное место жительства в РФ и ускорения получения гражданства РФ, с 16 июня по 20 декабря 2017 года, пересылал на емейл-адрес пользователя "Елена Прекрасная" информацию в сфере обороны, экономики и внешних отношений Украины.

Отдельные сведения не подлежали оглашению и стали ему известны во время работы в правительстве. Ежов якобы действовал по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом - представителем Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Таким образом переводчик премьер-министра оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, способствуя работе иностранных разведок и вербовке кандидатов среди работников правительства.

Темы: суд
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