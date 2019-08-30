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Сенцов досі перебуває в Бутирському ізоляторі – росЗМІ

П'ятниця, 30 серпня 2019, 11:34

Український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії за тероризм, все ще перебуває в Бутирському ізоляторі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією.

"Його ще вчора помістили в спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і як і раніше він перебуває там", – сказав співрозмовник агентства.

Торкаючись суперечливих відомостей про місце перебування однієї з головних фігур обміну утримуваних осіб між Росією і Україною, зокрема, інформації про те, що він перебуває в СІЗО "Лефортово", джерело пояснило:

"По-перше, ця інформація строго конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його знайти, оскільки його поміщено в спецблок Бутирської в'язниці, який практично недоступний для інших".

Нагадаємо:

  • Вночі 30 серпня з'явилася інформація, що Росія передала Україні полів’язнів в обмін на росіян в Україні. Про це в Facebook написала співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова, чий пост поширив новий генпрокурор Руслан Рябошапка.
  • Вранці Служба безпеки спростувала вчинення обміну і зазначила, що переговори тривають.
  • Ще пізніше Офіс президента вийшов із коментарем, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває.

Теми: Сенцов
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