Сенцов досі перебуває в Бутирському ізоляторі – росЗМІ

Український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії за тероризм, все ще перебуває в Бутирському ізоляторі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією.

"Його ще вчора помістили в спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і як і раніше він перебуває там", – сказав співрозмовник агентства.

Торкаючись суперечливих відомостей про місце перебування однієї з головних фігур обміну утримуваних осіб між Росією і Україною, зокрема, інформації про те, що він перебуває в СІЗО "Лефортово", джерело пояснило:

"По-перше, ця інформація строго конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його знайти, оскільки його поміщено в спецблок Бутирської в'язниці, який практично недоступний для інших".

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