Сенцов досі перебуває в Бутирському ізоляторі – росЗМІ
Український режисер Олег Сенцов, засуджений у Росії за тероризм, все ще перебуває в Бутирському ізоляторі.
Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на джерело, знайоме з ситуацією.
"Його ще вчора помістили в спецблок Бутирського ізолятора, відомого як СІЗО-2, і як і раніше він перебуває там", – сказав співрозмовник агентства.
Торкаючись суперечливих відомостей про місце перебування однієї з головних фігур обміну утримуваних осіб між Росією і Україною, зокрема, інформації про те, що він перебуває в СІЗО "Лефортово", джерело пояснило:
"По-перше, ця інформація строго конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його знайти, оскільки його поміщено в спецблок Бутирської в'язниці, який практично недоступний для інших".
Нагадаємо:
- Вночі 30 серпня з'явилася інформація, що Росія передала Україні полів’язнів в обмін на росіян в Україні. Про це в Facebook написала співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова, чий пост поширив новий генпрокурор Руслан Рябошапка.
- Вранці Служба безпеки спростувала вчинення обміну і зазначила, що переговори тривають.
- Ще пізніше Офіс президента вийшов із коментарем, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває.
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