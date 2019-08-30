Офіс Зеленського: Взаємне звільнення українців і росіян ще триває

Джерело: речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Звільнення ув’язнених у Росії українців в обмін на аналогічне звільнення Україною росіян ще не завершилося.

Юлія Мендель: "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності.

Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента України повідомить про це на офіційних каналах".

Офіс президента також закликав розуміти наслідки дезінформації: "Це гра з емоціями суспільства".

Деталі. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська близько 8 ранку також написала, що переговори про обмін тривають.

Цьому передувало: У ніч на 30 серпня співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Родичі деяких моряків та журналісти після цього повідомлення зібралися в аеропорту "Київ". За їхньою інформацією, офіційної зустрічі звільнених українців там не буде – їх повезуть до лікарні.

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