Офіс Зеленського: Взаємне звільнення українців і росіян ще триває
Джерело: речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.
Звільнення ув’язнених у Росії українців в обмін на аналогічне звільнення Україною росіян ще не завершилося.
Юлія Мендель: "Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності.
Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента України повідомить про це на офіційних каналах".
Офіс президента також закликав розуміти наслідки дезінформації: "Це гра з емоціями суспільства".
Деталі. Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська близько 8 ранку також написала, що переговори про обмін тривають.
Цьому передувало: У ніч на 30 серпня співробітниця Верховної Ради Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її допис репостнув новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка.
Родичі деяких моряків та журналісти після цього повідомлення зібралися в аеропорту "Київ". За їхньою інформацією, офіційної зустрічі звільнених українців там не буде – їх повезуть до лікарні.
Передісторія:
- 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебували 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- Припускали, що їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
- 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 28 серпня в Україні суд випустив із СІЗО під особисте зобов’язання головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, підозрюваного в державній зраді. За даними УП, Вишинський сам погодився взяти участь у взаємному звільненні осіб між Україною та Росією..
- 29 серпня з'явилася інформація, що кримчанина Олега Сенцова доставили з далекого міста Лабитнангі до Москви.